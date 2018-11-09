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مدافع محوري مقترح على “الحمراوة” وبلعطوي يشترط معاينته

adel boukhalfa 9 نوفمبر 2018 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 142 زيارة

 

كشفت مصادر مقربة من بيت مولودية وهران، أن أحد المناجرة اقترح على الرئيس الحاج أحمد بابا، اللاعب المحوري سليمان كوندا صاحب الـ21 سنة، في إطار التدعيمات التي يسعى “الحمراوة”، إحداثها للتشكيلة خلال فترة الانتقالات الشتوية تحسبا لمرحلة الإياب، وبالرغم من إعجاب بابا بإمكانيات اللاعب، إلا أن المدرب بلعطوي اشترط معانيته وإخضاعه للتجارب قبل ترسيم تعاقده معه.

يذكر أن اللاعب يحمل الجنسية البوركينابية وينشط حاليا في نادي أسيك ميموزا الإيفواري، ويشغل منصب مدافع محوري، حيث من المنتظر أن تتكشف تفاصيل أخرى في هذه القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.

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