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مدارس تعليم السياقة في إضراب بداية جانفي

Djalila Rezzaki 10 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 40 زيارة

هددت اتحادية مسيري مدارس تعليم السياقة، بالدخول في إضراب شهر جانفي المقبل، في حال رفض وزارة النقل التراجع عن تطبيق دفتر الشروط الجديد،و أمهلت ممثلي

الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة  الوزارة إلى غاية نهاية  شهر ديسمبر الجاري، للتراجع عن قرارها أو مواجهة غضبها

وكشف ممثل الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، التابعة لاتحاد التجار والحرفيين، أودية زين الدين،في تصريح له عن مراسلة سيتم توجيهها لوزارة النقل نهاية الأسبوع الجاري، للمطالبة بالتراجع عن تطبيق دفتر الشروط الجديد، الذي لا يخدم مسيري مدارس السياقة وإلا الدخول في إضراب في شهر جانفي المقبل، لحمل الوصاية على تلبية المطالب المرفوعة، خاصة بعد المراسلة التي وجهتها الوصاية لمديريها الولائيين مؤخرا، لتطبيق البرنامج الوطني للتكوين

رزاقي.جميلة

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