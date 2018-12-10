هددت اتحادية مسيري مدارس تعليم السياقة، بالدخول في إضراب شهر جانفي المقبل، في حال رفض وزارة النقل التراجع عن تطبيق دفتر الشروط الجديد،و أمهلت ممثلي الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة الوزارة إلى غاية نهاية شهر ديسمبر الجاري، للتراجع عن قرارها أو مواجهة غضبها.

وكشف ممثلو الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، التابعة لاتحاد التجار والحرفيين، في تصريح لهم أنه سيتم توجيه رسالة لوزارة النقل نهاية الأسبوع الجاري، للمطالبة بالتراجع عن تطبيق دفتر الشروط الجديد، الذي لا يخدم مسيري مدارس السياقة وإلا الدخول في إضراب في شهر جانفي المقبل، لحمل الوصاية على تلبية المطالب المرفوعة، خاصة بعد المراسلة التي وجهتها الوصاية لمديريها الولائيين مؤخرا، لتطبيق البرنامج الوطني للتكوين.

هذا وعقد أمس الأول المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، دورة استثنائية لمناقشة الوضعية التي يزاول فيها مهنيو القطاع نشاطهم، خاصة ما تعلق بالتعجيل في تعديل مضمون دفتر الشروط الجديد المجمد على مستوى الوزارة الأولى، منذ أكثر من سنة.

رزاقي.جميلة