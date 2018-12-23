قدر رجل الأعمال و رئيس مجمع سيفيتال ايسعد ربراب أن تصل قيمة مداخيل مصنع “ايفكون” الذي يتعرض لصعوبات في الجزائر بنحو 15 مليار أورو، مؤكدا أن بداية عمله ستفيد الاقتصاد الجزائري ،من حيث فائض القيمة و رقم الأعمال .

و أبرز ربراب في تغريدة له مدى أهمية المشروع الاستثماري خاصة و أن شركة ايفكون فرع المجمع سيفيتال تمتلك التكنولوجية حصريا و التي تتمثل في انتاج الماء عالي النقاوة و الذي يسخر تكنولوجيا عالية الجودة و قد قام ربراب بالاستثمار مؤخرا في فرنسا في نفس المشروع و لقي تسهيلات كبيرة و حظي باستقبال الرئيس ايمانويل ماكرون خاصة و أن المشروع المقام هناك يوفر 1000 منصب عمل ،

و أشار ربراب في تغريدته تكنولوجية ايفكون فريدة من نوعها في العالم. انها مفخرة الجزائر. وواجبنا اليوم هو إقامتها في بلدنا لتطويره وتحضير اقتصاد ما بعد البترول. ليس لدينا موطن آخر ! ايفكون مفخرة جزائرية سيفيتال.

عمر ح