أعلنت الغرفة التجارية للكسمبورغ انه سيتم قريبا وضع مخطط عمل حول فرص الشراكة الاقتصادية بين الجزائر ومملكة لوكسمبورغ وذلك من أجل تسهيل المبادلات وتعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح مدير العلاقات الدولية بغرفة التجارة للكسمبورغ جانو ايربلدينغ بعد نجاح الملتقى الأول من نوعه حول “فرص الأعمال في الجزائر” الذي نظم بلكسمبورغ أن “مخطط عمل حول فرص الشراكة” بين البلدين بصدد الإعداد.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن أجندة خاصة لسنة 2018 بصدد الإعداد وذلك بهدف تشجيع علاقات الأعمال بين البلدين من خلال تبادل الوفود والمشاركة في الصالونات المتخصصة وإبرام اتفاق بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرفة التجارة بلكسمبورغ بغية ترقية المبادلات.

في هذا الصدد قدم رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الدولية ومدير منتدى رؤساء المؤسسات الدولي قاسم ايت يعلى خلال هذا الملتقى المنظم بدعم من سفارة الجزائر ببروكسل وبالتعاون مع الممثلية الاقتصادية البلجيكية بالجزائر أمام مؤسسات مملكة لكسمبورغ سيما منها المختصة في المياه والطاقات المتجددة والهندسة والرقمية المؤشرات الاقتصادية للجزائر وفرص الشراكة القابلة للتطوير في إطار أهداف تطوير وسائل الإنتاج وتنويع الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى أن الجزائر تعد “المنطقة المقبلة في العالم المرشحة للنشوء” مبرزا “موقعها الجيو استراتيجي” وكذا “الإرادة السياسية” لقادتها ونوعية منشآتها “المهياة” و”المتطورة باستمرار”.

وأضاف أيت يعلى أن الدين الخارجي للجزائر “منعدم تقريبا” مؤكدا على أهمية سوقها الداخلية والاقليمية “القابلة لتحمل الاستثمارات”.

وتابع قوله ان هناك عديد الاجراءات المشجعة للمؤسسات قد اتخذتها السلطات العمومية الجزائرية من اجل تحفيز العمل الاستثماري مشيرا في هذا الصدد الى تخفيض الرسوم الجمركية و الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة للسلع والخدمات المستوردة و التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار و كذا الاعفاء من الرسم على التحويل و الرسم على الاشهار العقاري لكل عمليات الاقتناء العقاري التي تتم اطار الاستثمار المعني.

كما اشار الى التخفيض بنسبة 90 % لمبلغ الاتاوة الايجارية السنوية التي تحددها مصالح املاك الدولة خلال لفترة انجاز الاستثمار و الاعفاء من الرسم العقاري على الممتلكات العقارية المندرجة في اطار الاستثمار لفترة عشر سنوات و حقوق التسجيل التي تخص العقود التاسيسية للشركة و زيادة راس المال.

واضاف انه خلال فترة الاستغلال يمكن للشركات الاستفادة كذلك من الاعفاء من الضريبة على ارباح الشركات و الرسم على النشاط المهني و تخفيض بنسبة 50 % من قيمة الاتاوة الايجارية السنوية التي تحددها مصالح املاك الدولة.

و تابع قوله ان الاستثمارات التي تنجز في مناطق االجنوب و الهضاب العليا و كذا كل منطقة تتطلب فيها التنمية مساهمة خاصة من الدولة تستفيد هي الاخرى من مزايا اكبر.

اما المتدخلون من لوكسمبورغ الممثلين بديوان تامين قروض التصدير “دوكروار” و الممثلية الاقتصادية البلجيكية اللكسومبورغية بالجزائر فقد تطرقوا من جانبهم الى وسائل الدعم و الاعلام التي توفرها مؤسساتهم للشركات اللوكسمبورغية في مساعيهم الاستكشافية و الاستقرار في الجزائر مبرزين الاطار الامني “المستقر” للبلاد و الديون الخارجية “القليلة”.

ق.و