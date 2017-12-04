أحيط أعضاء مجلس التشاور حول تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهم المحاور التي يجب إتباعها في إطار إعداد مخطط عمل لسنة 2018 لفائدة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد تم خلال حفل تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الذين تم انتخابهم في 28 نوفمبر الاخير لعهدة مدتها 3 سنوات ترأسه وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي إعداد خارطة طريق من اجل وضع مخطط عمل يسمح بتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لسنة 2018.

وأوضح مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى هذه الوزارة مراد عريف على هامش الاجتماع بان مخطط العمل سيتمحور حول “تشجيع تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة النشطة في مجال المناولة الصناعية و كذا التصدير تماشيا مع سياسة الحكومة بهدف التقليص من فاتورة البلاد من الواردات”.

وسيتم قريبا تنظيم عديد اللقاءات بين اعضاء المجلس و اطارات الوزارة من اجل مناقشة الانشغالات المتعلقة بتلك الاولويتين مضيفا ان المجلس سيتكفل بجمع المعطيات و الإحصائيات الاقتصادية حول نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للبلاد قبل تقديمها للوزارة.

أما الوزارة فستستغل -حسب ذات المسؤول- تلك المعطيات من اجل وضع سياسات مناسبة لفائدة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. للتذكير، أن هذا المجلس الذي يعد فضاء للتشاور يضم ممثلين عن مختلف الجمعيات المهنية التي تعمل في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

وأوضح يوسفي خلال هذا اللقاء ان صلاح الدين عبد الصمد ممثل منتدى رؤساء المؤسسات سيضمن رئاسة المجلس.

كما دعا الوزير خلال ذات اللقاء الأعضاء الجدد للمجلس لكي ينصبوا قريبا اللجان الدائمة الستة (06) التي تعد “ملتقى للافكار و وعاء للمشاريع المبتكرة لسياسات و برامج دعم” المؤسسة.

للتذكير، أن المجلس مكون من ستة لجان دائمة تسهر على تعزيز قوة الاقتراح للحكومة و هي لجنة استراتيجية تطوير و عصرنة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و لجنة الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص و المناولة و لجنة الاقتصاد الرقمي.

كما يتعلق الامر بلجنة تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و تطوير المؤسسات المصغرة و لجنة اليقظة و نظام الاعلام الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و لجنة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على المستوى الدولي و لجنة البحث و التطوير و الابتكار و تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.