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مخطط خاص لتأمين احتفالات رأس السنة بعين الدفلى

Fella Soltani 28 ديسمبر 2018 Non classé اضف تعليق 104 زيارة

سطّرت مصالح أمن ولاية عين الدفلى، مخططا أمنيا لتأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2019، التي تتزامن والعطلة المدرسية

وحسب بيان المصالح ذاته،فإن هذا المخطط سخرت له كافة الإمكانيات البشرية و المادية المتاحة

لتمكين المواطنين من قضاء عطلة نهاية السنة في أحسن الظروف، وذلك من خلال تفعيل نشاط الفرق العاملة بالميدان

سواء التابعة لمصالح الأمن العمومي أو الشرطة القضائية، من خلال تكثيف الدوريات الراجلة و الراكبة، ليلا و نهارا

و كذا مضاعفة نقاط المراقبة الفجائية، بالتوازي مع برمجة دوريات تأمينية للمواطنين و حماية لممتلكاتهم.إلى جانب استهداف الساحات و الأماكن العمومية كمحطات القطار، محطات الحافلات، محطات سيارات الأجرة، و كافة الأماكن التي تعرف إقبالا كثيفا للمواطنين خلال هذه الأيام.كما تم ضبط برنامج خاص لمراقبة و تسهيل حركة المرور، لمنع أي تجاوزات لقانون المرور

لا سيما تلك المتعلقة بالإفراط في السرعة أو السياقة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرة

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