مخطط إرهابي من داخل سجن فرنسي

اتهم قاض لمكافحة الإرهاب كاميرونيا في الثامنة والعشرين من العمر وفرنسيا يبلغ 22 عاما بالتخطيط لاعتداء من سجنهما في إحدى ضواحي باريس حيث يمضيان عقوبة، كما ذكرت مصادر متطابقة.

وقال مصدر قريب من التحقيق إن “هذين المتطرفين أرادا تشكيل مجموعة من المقاتلين على أمل تعزيز قوتهما عن طريق تحركات عدة خارج السجن ضد أهداف من بينها رجال الشرطة والمشرفين على السجن”. وذكر مصدر قضائي أن الرجلين معروفان بتطرفهما في السجن وسجنا لوقائع متعلقة بالحق العام. وقد اتهمها قاض لمكافحة الإرهاب بتشكيل “مجموعة أشرار إرهابية إجرامية”.

وأوضح مصدر آخر قريب من التحقيق أن “الرجلين تبادلا الحديث في السجن عن خطة لهما خارجه للتحرك فعليا دون أن يتضح هدف هذه الخطة”، مشيرا إلى أنه “تم اقتراح عدد من الأهداف”. وكان الكاميروني متابع من قبل الإدارة العامة للأمن الداخلي منذ نهاية 2016. وكشفت التحقيقات أيضا أنه كان على اتصال مع شخص موجود في المنطقة العراقية السورية.

وأكد الكاميروني الذي كان يفترض أن يخرج من السجن الثلاثاء، للمحققين أنه كان ينوي تنفيذ اعتداء لكن لم يضف أي تفاصيل.