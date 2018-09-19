مختصون إيطاليون في مجال التجارة الخارجية سيحلون “قريبا” بسطيف

ستحل لجنة تضم خبراء من إيطاليا في مجال التجارة الخارجية “عما قريب” بسطيف لدراسة سبل الاستثمار المتاحة بهذه الولاية، حسب ما أفاد به أمس سفير إيطاليا بالجزائر باسكال فيرارا.

وأوضح السفير الإيطالي خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر غرفة التجارة و الصناعة “الهضاب” بسطيف بحضور رئيس ذات الغرفة، علي منصوري، و متعاملين اقتصاديين محليين بهدف تثمين الشراكة بين رجال أعمال البلدين، أنه سيطلب في الأيام القليلة القادمة من مختصين إيطاليين في مجال التجارة الخارجية “القيام بزيارة إلى سطيف لأجل دراسة و بحث كافة سبل الاستثمار المتاحة و فرص الشراكة في مختلف المجالات بهذه الولاية.”

وناقش سفير إيطاليا بالجزائر مع المتعاملين الاقتصاديين المحليين عديد الانشغالات التي تواجههم في الميدان على غرار مشكل النقل البحري و الحصول على التأشيرات الخاصة بالأعمال.

من جهته صرح رئيس غرفة التجارة و الصناعة “الهضاب” علي منصوري لـ/وأج على هامش هذا اللقاء أنه اقترح على السفير الإيطالي تنظيم ملتقى يجمع بين متعاملين اقتصاديين إيطاليين و جزائريين لتدارس فرص الاستثمار بينهم.

وفي مستهل زيارته إلى سطيف عاين سفير إيطاليا بالجزائر المعلم الأثري عين الفوارة بوسط عاصمة الولاية الذي خضع لعملية ترميم من طرف خبير جزائري بعد العمل التخريبي الذي استهدفه، حيث أشاد بالعمل المنجز على أن يواصل برنامج زيارته بلقاء مع والي الولاية ناصر معسكري و كذا زيارة وحدة لصناعة السيراميك لمستثمر خاص قبل أن يعاين كذلك فسيفساء “موكب انتصار الإله باخوس” و ذلك بالمتحف الوطني للآثار بسطيف.

للإشارة فإن فسيفساء “موكب انتصار الإله باخوس”هي لوحة أثرية فريدة من نوعها في العالم من حيث تقنية الصنع و المواد المستعملة فيها و شكلها المستطيل الذي يوحي بأشكال الأضرحة الرومانية.وقد اكتشفت صدفة بأحد مباني سطيف العام 1965 بعد أمطار غزيرة تساقطت على المدينة.

وقد خضعت هذه الفسيفساء لأشغال ترميم دقيقة ضمن شراكة جزائرية-إيطالية في الفترة من 2008 إلى 2009.