توقع مراقبون لسوق النفط أن لا يتجاوز متوسط سعر برميل النفط 54 دولار خلال الثلاثي الأخير من العام الجاري، وهي المؤشرات المتواضعة التي تأتي متضاربة مع التوقعات التي وضعتها الدول المصدرة للنفط التي تامل في برميل نفط في حدود 60 دولار للبرميل على اقل تقدير.

بنك” باركليز ” يتوقع تصحيحا نزوليا للأسعار خلال هذا الربع

وتوقع بنك” باركليز ” تصحيحا نزوليا للأسعار خلال هذا الربع، فعلى الرغم من توقعه أن يبلغ متوسط سعر برنت 54 دولار للبرميل خلال الثلاثي الأخير من العام الجاري، إلا أن مؤشرات أخرى تشير إلى إمكانية أن يتراوح السعر ما بين 50 و 53 دولار للبرميل، وهو مستوى يبقى متواضعا، مقارنة بالتوقعات التي تضعها الدول المصدرة للنفط و التي تأمل في برميل نفط في حدود 60 دولار للبرميل على اقل تقدير، خاصة و أن الجهود المبذولة من قبل الدول المصدرة للنفط بتخفيض مستوى انتاجها ب 1,8 مليون برميل يوميا الى غاية مارس من السنة المقبلة يبقى عبارة عن تضحية ،لضمان نوع من الاستقرار في السوق.

واستقرت امس أسعار النفط في مستوى 52 دولار للبرميل لمؤشر خام برنت بحر الشمال لتسليمات شهر أكتوبر ،و بلغ البرنت قبل الاقفال 52.1 دولار للبرميل بنسبة نمو بلغت 0,11 في المائة .

و ارتفعت أسعار النفط بعد أن عززت بيانات قوية للوظائف الأمريكية الآمال بنمو الطلب على الطاقة، لكن أسعار الخام تظل صوب تسجيل خسارة أسبوعية محدودة متأثرة بارتفاع صادرات أوبك وقوة إنتاج الولايات المتحدة.وقالت وزارة العمل الأمريكية إن أرباب العمل الأمريكيين وظفوا عمالا بعدد يزيد عن التوقعات في يوليو تموز وزادوا أجورهم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا، أو ما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 52.40 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 49.46 دولار للبرميل.الا ان الاسعار عادت لتتراجع و تستقر في مستويات أدنى.

وانخفضت العقود الآجلة للخام في التعاملات المبكرة قبل أن يحفز تقرير الوظائف المتعاملين على الشراء. وعلى أساس أسبوعي، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لأقرب استحقاق. ويقول محللون إن الأسعار تعرضت لضغوط جراء ارتفاع الإنتاج وإن كانت قوة الطلب حدت من الخسائر.

عمر حمادي