تضاعفت مخاوف الدول المنتجة للنفط “الاوبك” من فشل اتفاق تخفيض الإنتاج بعد ان وصل سعر النفط لأدنى مستوياته في سبعة أشهر الأخيرة حيث بلغ سعره اقل من 46 دولاراً للبرميل

استقرت أسعار النفط امس، لتعوض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من الجلسة لكنها تتجه نحو أكبر انخفاض في السعر في النصف الأول من أي عام على مدار العشرين عاما الماضية حيث استبعد المستثمرون من حساباتهم الدلائل على التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين باتفاق خفض الإنتاج العالمي.

استقرت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 46.02 دولار للبرميل بعدما تراجع في وقت سابق لأدنى مستوى في سبعة أشهر. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس إلى 43.55 دولار للبرميل بعدما وصلت لأدنى مستوى منذ سبتمبر يوم الثلاثاء.

ومنذ مطلع العام الحالي فقد النفط 20٪ من قيمته وهو أسوأ أداء له في النصف الأول من أي عام منذ 1997. ووصل مستوى التزام أوبك وغيرها من المنتجين بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بدأت في يناير إلى أعلى مستوياته في ماي .

عمر ح