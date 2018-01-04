قام وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي بتنصيب محمد نواس كرئيس مدير عام لمجمع “صيدال” خلفا ياسين تونسي, حسبما علمته وأج لدى هذا المجمع الصيدلاني العمومي.

وقد تم اختيار نواس الذي تم تنصيبه خلال حفل نظم يوم الخميس الماضي بمقر مجمع صيدال ,” من اجل ضمان استمرارية نشاطات المؤسسة إضافة إلى درايته بطريقة تسيير المؤسسة باعتباره من إطارات المجمع”, يوضح نفس المصدر.

يذكر أن الرئيس المدير العام الجديد لمجمع صيدال, متحصل على شهادة دولة في الصيدلة حاز عليها سنة 1989 , من طرف قسم الصيدلة للمعهد الوطني للدراسات العليا في علوم الطب, بالإضافة الى دبلوم في الدراسات الطبية المتخصصة في 1993 (تخصص صيدلة علم الأحياء النباتية في 1994).

وتقلد نواس عدة منصب خبير في الصيدلة الصناعية لدى وزارة الصحة وأستاذ في صيدلة علم الأحياء النباتية برتبة أستاذ مساعد منذ يوليو 2004.

وقد التحق نواس بمجمع صيدال في 1994 , حيث تقلد عدة مناصب ذات مسؤولية على غرار , باحث بوحدة البحث في الادوية وتقنيات الصيدلة ثم مسؤول قسم الأجسام اللينة في 1995 قبل تقلد منصب مدير وحدة البحث في الادوية وتقنيات الصيدلة من 1995 الى 1998.

وفي 1999, تقلد منصب المدير المركزي لتكنولوجيات الصيدلة في فرع مجمع صيدال (بيوتيك -صيدال) من سنة 2000 الى 2003 , بعدها مدير مصنع الحراش (بيوتيك -صيدال) من 2003 الى 2010.

ويعتبر نواس ايضا عضوا في مجلس الادارة وعضو مؤسس لشعبة المضادات الحيوية-صيدال, اضافة الى كونه عضوا في مجلس ادارة شعبة “فارمال-صيدال” وشركة طاسيلي العربية للصيدلة (تافكو , مخبر الصيدلة بالرويبة الذي انجز بالشراكة بين صيدال ومؤسسات صيدلية عربية).

ومن جانب آخر, وبمعهد باستور , شغل نواس منصب رئيس وحدة المخبر المركزي لمراقبة الجودة و النوعية من 2011 الى 2013 , ورئيس وحدة المنتجات البيولوجية البشرية من 2013 الى 2015 , بعدها مساعد المدير العام المكلف بإنتاج اللقاحات والامصال ذات الاستعمال البشري.

يذكر أن , مجمع صيدال عبارة عن مؤسسة ذات أسهم برأس مال بلغ 5ر2 مليار دينار منها 80 في المائة مملوكة من طرف الدولة في حين تم في 1999 التنازل عن الـ 20 في المائة المتبقية من خلال البورصة لفائدة المستثمرين المؤسساتيين وأشخاص طبيعيين.

وتعمل “صيدال” التي نظمت في اطار مجمع صناعي من اجل تطوير وانتاج وتسويق المنتجات الصيدلانية الموجهة للاستعمال البشري.