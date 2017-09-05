نفى محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، أن يكون الحجاج الجزائريين الميامين قد عاشوا جحيما في مخيمات منى بالبقاع المقدسة.

و حرص الوزير في منشور عبر صفحته الرسمية في شبكة “فايسبوك”، على توصيف ما حدث في مخيّمات منى بالسعودية، بـ “الكذب والبهتان”، رغم أنّ شهادات موثّقة أبرزت الوضع الكارثي للآلاف من حجاجنا في منى، واضطرار الكثيرين لافتراش الأرض،وجاء في تدوينة الوزير التي شدّد فيها: “اليوم التقط بعض ضعاف النفس صورا لحجاج جزائريين داخل مخيماتهم، وهم في حالة غفلة عن عدسات المصورين أو في حالة نوم وسبات عميق، وبعضهم تكشّف جزء من عورته، ثم قاموا بنشر هذه الصور في فضاءات التواصل الاجتماعي دون أخذ إذن من الحجاج”.

مشيرا إلى أنّه “قاسم حجاج بلده نفس المشاق والمعاناة، كان يقيم في نفس الظروف مع حجاجه، يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون، ويستعمل نفس المرافق الصحية”، مردفا: “لم أبقى في الخيمة المخصصة لي، بل كنت أتنقل وسط الحجاج وأزورهم في خيامهم”. وانتهى الوزير إلى أنّه “كان يغادر منى إلى مكة بعد منتصف الليل كباقي الأشراف الذين تركوا أماكنهم للشيوخ والنساء والمرضى”

رزاقي جميلة