يشارك وزير الشؤون الدينية محمد عيسى ضمن 30 مفتيا ووزيرا من العالم الإسلامي في المؤتمر 29 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من 19 إلى 20 بجمهورية مصر العربية.

وكشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، إن وزراء ومفتين من 30 دولة قد أكدوا حضور المؤتمر . وأضاف جمعة في تصريحات للإعلام المصري، أن المؤتمر الـ29 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يعقد هذا العام تحت عنوان “بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها”، وتعقد خلاله ورش عمل ومحاضرات، عن طريق أبحاث يناقشها المشاركون في المؤتمر.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن المؤتمر يشمل سبع محاور هي ” الخطاب الديني والتعليم والإعلام والأسرة والمؤسسات الوطنية ومشروعية الدولة الوطنية” وأثرها في بناء الدولة الوطنية، فضلا عن محور آخر وهو بناء شخصية الأئمة والوعاظ وأثره في استقرار الدول والمجتمعات.

وتعقد وزارة الأوقاف، مطلع كل عام، مؤتمرها الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي يبحث أحد القضايا العصرية، بمشاركة وفود وعلماء دين من معظم أنحاء العالم.

رفيقة معريش