ندد المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، بتماطل وزير القطاع محمد عيسى في رفع مطالب الأئمة أمام الحكومة في إشارة لإعاقة مسارهم في تحقيق مطالبهم، واستنكرت نقابة غول جمال ما اسماه بسياسة الانتقائية في الحوار مع النقابات في إشارة إلى إقصاء المجلس من دعوة الحوار التي قدمتها مؤخرا الوزارة لنقابة الأئمة برئاسة جلول حجيمي.

استنكر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، تحت رئاسة جمال غول في بيان له موقف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اتجاه مطالب الأئمة، ووصف البيان موقف الوزارة بالارتجالي والمتسرع منددا بسياسة الإقصاء.

واستنكر بيان المجلس الوطني المستقل للائمة ما اسماه بسياسة الانتقائية في الحوار مع النقابات في إشارة إلى إقصائهم من دعوة الحوار التي قدمتها الوزارة لنقابة الأئمة برئاسة جلول حجيمي وتشتيت صفوف الأئمة،مؤكدا على شرعية مطالب الأئمة وقابليتها للتحقيق في الظروف الحالية، بما فيها تصحيح الوضعية غير العادلة للموظفين الناتجة عن القانون الأساسي والنظام التعويضي الحاليين بصفة إستثنائية وعاجلة.

وللإشارة، يأتي هذا الرد بعد أيام من إعلان محمد عيسى استئناف الحوار مع التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف.

رزاقي.جميلة