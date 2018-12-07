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محمد عيسى سيحضر مراسيم تطويب 19 شخصية مسيحية

Fella Soltani 7 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 93 زيارة

سيقوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم الجمعة، بزيارة إلى ولاية وهران، في زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعه. أين سيقف الوزير على تدشين مسجدين، الأول هو “رباط الطلبة” بأعالي جبل “مرجاجو” فيما الثاني هو “الأمير عبد القادر” بحي “البركي”الذي يعد هبة من الشركة الجزائرية-التركية للحديد والصلب “توسيالي”.كما سيقوم محمد عيسى، تدشين كنيسة “سيدة سانتا كروز” بعد ترميمها وساحة “العيش معا” المحاذية لذات المرفق الديني، وستجرى المراسم بحضور ممثل البابا فرانسيسي الكرادينال أنجيلو بيشيو.والذي يتوقع أن يحضر رفقة الوزير يوم غد السبت مراسم التطويب لـ19 شخصية مسيحية، الذين توفوا بالجزائر خلال العشرية السوداء

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