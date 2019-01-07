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محمد صلاح لاعب الشهر في البريميرليغ

Yacine Soudani 7 يناير 2019 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 115 زيارة

أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، رسمياً عن تتويج النجم المصري محمد صلاح مهاجم وهداف نادي ليفربول، بجائزة لاعب الشهر في البريميرليغ الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر ديسمبر.

ولعب محمد صلاح 7 مباريات 3 في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر ديسمبر الماضي، نجح في إحراز 6 أهداف وصناعة 4 آخرين أكثر من أى لاعب في البريميرليغ.

وحقق محمد صلاح بهذا الشهر، جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز المقدمة من رابطة المحترفين الإنجليزية للمرة الرابعة منذ انتقاله إلى ليفربول صيف عام 2017 قادماً من فريق العاصمة الإيطالية روما مقابل صفقة وصلت قيمتها إلى 34 مليون جنيه استرليني.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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