المسرحي محمد شرشال: “قبلت عضوية لجنة تحكيم مهرجان المسرح المحترف لأني ابن الميدان وأهل لذلك”

أعرب المخرج المسرحي محمد شرشال، عن شرفه الكبير بتكليفه من قبل المدير العام للمسرح الوطني الجزائري و محافظ المهرجان الوطني للمسرح المحترف محمد يحياوي بمسؤولية عضوية لجنة التحكيم للدورة 13 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، “دورة المرحومة صونيا”.

وعلى حسابه الشخصي عبر “الفيس بوك” أبرز مخرج عرض “مابقات هدرة” أن قبوله عضوية لجنة تحكيم المهرجان، يأتي إيمانا منه بضرورة الحضور والمساهمة كون الطبيعة لا تقبل الفراغ و كونه من أهل الميدان وله الأدوات اللازمة لدراسة أي عرض بطريقة أكاديمية وموضوعية، معتبرا أن الاستقالة أو الغياب لا يجديان نفعا أمام الواقع الحساس لمسرحنا.

وأكد شرشال، إنه قبل بهذه المهمة الصعبة أيضا بسبب أنه سيكون في فضائه الطبيعي، مشيرا إن المهمة الموكلة إلى اللجنة ستكون صعبة و حساسة كون الذين سيقدمون أعمالهم أمامنا أصدقاء، زملاء و حتى أساتذة لنا، لهذا وجب الالتزام بضوابط تجعلنا نقيم الأعمال بموضوعية بعيدا عن الشخصنة و تصفية الحسابات مع بعض من لنا معهم خصومات فنية أو عدم تفاهم مسبق، فالمسرح –يضيف- أسمى من النزاعات و يجب علينا أن نسمو بسموه، ويفترض أن نكون عاشقين صادقين لمسرحنا كما نحن و كما يعرفنا الخصوم قبل الأحبة، أن نكون موضوعيين في تقييمنا و عادلين في حكمنا. يجب علينا أن نقول للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت بكل جرأة و شجاعة و صراحة أيضا، فالمحب لا يكذب ولا ينافق أبدا.

وأعلن شرشال، بأنه سيلتزم الصمت فيما يخص العروض المشاركة في مسابقة الدورة 13 لمهرجان المسرح المحترف إلى ما بعد المهرجان.

صبرينة ك