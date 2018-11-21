كشف محمد خالدي الأمين العام للمؤسسة الجزائرية، للطرقات السيارة، عن وجود إجراءات جديدة، تهدف على حماية الطرقات السريعة الجديدة بالجزائر من الإهتراء.

وأوضح، خالدي، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الإجراءات، تهدف لمواجهة الحمولات الزائدة وتأثيرها على جودة الطرق السيارة وسيشرع تطبيقها في الأيام المقبلة ويتعلق الأمر ، بمراقبة وزن الشاحنات وكل المركبات التي تحمل أوزانا محدّدة وستتم العملية على مستوى المحوّلات التي تربط الطريق السيار، حيث سيمنع دخولها الى الطريق السريع.

وأضاف خالدي أن الحمولات الزائدة ومعدل استعمال الطرقات من طرف السائقين لا يتوافق والدراسات التي تم انجازها قبل البدء في مشاريع انجاز الطرق السيارة ، مشيرا الى أن “الدراسات توقعت مرور حمولات بوزن اجمالي يعادل 13 طن على الطرق السيارة غير ان الواقع يشير الى الحمولات الزائدة التي رفعت حجم ما تتحمله الطرقات السيارة الى 25 طن، وهو ما يمثل الضعف ويسبب اهتراء سريعا للطرقات، لا سيما الضغط الذي تمارسه الشاحنات لدى توقفها لفترات معينة في بعض الامكنة كالحواجز ومحطات التوقف والاستراحة وهو ما يسرع من ظهور الاهتراءات”.

من جهة أخرى قال خالدي ان هناك 8 مداخل مباشرة الى الموانئ البحرية هي بصدد الانجاز منها الطريق الرابط بين جنجن سطيف، وطريق بجاية الى الطريق السيار احنيف، وكذلك ميناء سكيكدة الى الطريق السيار عل مسافة 31 كلم الذي دخل حيز الخدمة، بالإضافة الى الطريق الرابط بين ميناء مستغانم الذي سيدخل قريبا في الخدمة على طول 60 كلم، وكذا طريق ميناء وهران بالطريق السيار الذي تناهز نسبة الاشغال به 70 بالمائة، وميناء الغزوات مع الطريق السيار وكذلك طريق الرابط بين ميناء سكيكدة بالطريق السيار.

فلة-س