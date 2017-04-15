دعا رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد يوم الخميس بمعسكر إلى استغلال فرصة الانتخابات التشريعية ل 4 ماي المقبل “لمحاسبة المنتخبين الفاشلين وعدم التمديد لهم”.

وقال محمد السعيد في تجمع شعبي في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات أنه “على المواطنين استغلال محطة الانتخابات التشريعية المقبلة لمحاسبة المنتخبين الفاشلين وعدم التمديد لهم واختيار أشخاص آخرين أكثر كفاءة ونزاهة لتمثيل المواطنين في المجلس الشعبي الوطني”.

وردا على تدخل رئيس المكتب الولائي لحزبه حول ما أسماه “استعمال المال في شراء الأصوات” أبرز محمد السعيد أن “استعمال المال من قبل بعض المترشحين لشراء الأصوات قضية تعالجها مؤسسات الدولة المخولة بذلك وحزبه لا يمكن أن يتخذ مواقف اتجاه بعض الأحزاب أو المترشحين في هذا الشأن بل يكتفي بعرض برنامجه ومترشحيه على المواطنين الأحرار في انتخاب من يشاؤون”.

وأضاف رئيس حزب الحرية والعدالة أن حزبه “يعمل على زرع ثقافة التغيير بالوسائل السلمية و القانونية بين مناضليه و بين المواطنين باعتبارها الوسيلة الأسلم لتحقيق تطلعات المواطنين في دولة قوية وعادلة ونظيفة تطبق القانون على الجميع بدون استثناء و تحاسب جميع المخطئين مهما كانت مكانتهم من أجل خير الشعب و رفاهيته”.

ودعا محمد السعيد من جهة أخرى إلى تنمية القطاع الفلاحي واستغلال الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الصحراء في هذا المجال لتكون الفلاحة البديل الأفضل للبترول الذي – كما قال – تتحكم في أسعاره “أطراف دولية لها مصالح تتناقض أحيانا مع مصلحتنا الوطنية ولا يمكن الإعتماد عليها في إقرار أسعار عادلة لهذه المادة الحيوية”.

نسرين محفوف