محليو “الخضر” يطيحون بـ قطر وديا بهدف بونجاح

حقق قبل قليل المنتخب الوطني المحلي، الفوز على قطر بنتيجة (0-1)، من تسجيل المتألق بغداد بونجاح، في اللقاء الودي الذي احتضنه ملعب خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

وكان الشوط الأول قد انتهى على وقع التعادل السلبي، مع تكافؤ في اللعب وأفضلية طفيفة لـ”العنابي” بضغط مكثف لم يترجم لأهداف، عقب تألق كبير من الحارس زغبة مصطفى، مع محاولات من “الخضر” أيضا لكنها عقيمة، خاصة في الدقيقة الـ15 عرضية بلايلي، بونجاح وجها لوجه واستقبال سيء للكر، يضيع افتتاح باب التسجيل.

وشهدت المرحلة الثانية، دخولا قويا من طرف أشبال جمال بلماضي الذين تمكنوا من تسجيل هدف السبق بعد تسع دقائق من انطلاق الشوط الثاني وبالضبط في الدقيقة الـ54، بعد هجمة جماعية، بلايلي يمرر كرة لـ بونجاح الذي رفع الكرة فوق الحارس معلنا عن تقدّم “الخضر”. وبالرغم من محاولات أصحاب الأرض، إلا أن تشكيلة “الخضر” كانت متماسكة وأداء أحسن من الشوط الأول، لتنتهي المباراة بفوز مهم لرفقاء بلايلي بالرغم من طابعه الودي.

هذه هي التشكيلة الأساسية التي واجهت قطر: زغبة، لوصيف، شتي، بن يحي، بدران، شيتة، بوداوي، بن خماسة، مزيان، بلايلي، بونجاح.

وكما كان منتظرا، فقد عمد بلماضي على تجريب أكبر عدد من اللاعبين، حيث اعتمد على 16 عنصرا كاملا، بإحداث 5 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة الـ70 من المواجهة، وتمثلت في: لاعب اتحاد الجزائر بن غيث مكان بوداوي من بارادو، استبدال لعمارة لاعب بلعباس بـ شتي مدافع شبيبة القبائل، وحلايمية لاعب مولودية وهران مدافع بارادو لوصيف، كما منح الفرصة لصانع ألعاب مولودية الجزائر بودريم بإخراج بن خماسة متوسط مديان اتحاد الجزائر، وأخيرا لاعب وفاق سطيف غشة بنجم الترجي التونسي بلايلي.

عادل بوخالفة