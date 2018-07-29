محكمة الدار البيضاء تجمد إضراب الجوية الجزائرية

قضى، أمس الأحد، الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، بتجميد الإشعار بالإضراب الذي رفعه تقنيو الجوية الجزائرية يوم 9 جويلية الجاري، إلى إدارة الشركة تحضيرا للدخول في إضراب مفتوح بداية من الثلاثاء المقبل 31 جويلية الجاري وأمرت المحكمة نقابة تقنيي صيانة الطائرات بتجميد الإضراب، إلى غاية أن تبث الغرفة الاجتماعية بذات المحكمة بداية من 5 أوت القادم، في الدعوى التي رفعتها إدارة الجوية الجزائرية بخصوص الإضراب المزمع أن يدخل فيها التقنيين.

وللتذكير، فقد رفعت إدراة الجوية الجزائرية، قضيتين في حق النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، الأولى على مستوى الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والثانية على مستوى الغرفة الاجتماعية بذات المحكمة،ويأتي هذا القرار بعد تصريحات وزير الأشغال العمومية والنقل،والذي دعا العمال والإدارة إلى ضرورة الجلوس لطاولة الحوار باعتباره الحل الوحيد، الذي يجنب الشركة خسائر مادية كبيرة ويسيء لسمعتها الدولية خاصة مع موسم الحج والإصطياف.

في انتظار ما ستعلن عليه النقابة والذي من المرجح أن تجمد إضراب الـ 31 جويلية إلتزاما بقرار المحكمة -في حال أقرت بذلك.

رزاقي.جميلة