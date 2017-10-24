ملف متابعة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي قضائيا في قضية تسلمه لأموال من طرف الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي خلال حملته الإنتخابية يعرف عودته إلى الساحة، أنتم كنتم طالبتم بمعاقبة ساركوزي على حربه في ليبيا سنة 2011، كيف تعلقون ؟

نحن في الجزائر لا نتبع سياسة الانتقام أو تصفية الحسابات مع الخصوم. وخاصة مع ما جرى في الجارة ليبيا بعد 2011 بسبب المحرك الأساسي للفوضى في هذا البلد وهو الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي. صراحة لو كان القانون الدولي عادلا بما فيها محكمة الجنيات الدولية لقامت فورا بتحريك ملف محاكمة الرئيس ساركوزي بالنظر للكوارث التي أحدثها في ليبيا وضد الشعب الليبي وتدفع اليوم ثمنها منطقة كاملة بما فيها الجزائر. أعيد وأكرر نحن لا ندعو للانتقام بل نطالب القانون الدولي بتطبيقه على الجميع.

كيف تعلقون على تحرك جمعيات مدنية إفريقية ضد ساركوزي ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بمحاكمته بتهمة ضرب استقرار ليبيا ومعها المنطقة بأكملها ؟

لو تحركت محكمة الجنايات الدولية ضد ساركوزي في قضية مقتل العقيد القذافي يمكن وصفها بأن هذه المحكمة الدولية أصبحت مؤسسة عادلة. وفي هذا الإطار يجب محاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية وضد الشعوب بما فيهم الفرنسيون الذين أبادوا الجزائريين خلال الإستعمار ونهبوا ثرواتهم. إضافة إلى أن محكمة العدل الدولية هي معنية بمحاكمة كل المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية. بما فيهم الصهاينة في فلسطين وكذلك من ساهموا في تدمير سوريا والعراق مؤخرا.

لماذا لم نسمع أصوات في الجزائر أو في منطقة المغرب تلتحق بمبادرة الجمعيات الإفريقية للمطالبة بمعاقبة الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي لتجاوزاته في الحرب على ليبيا سنة 2011 ؟

أنا شخصيا أعرف العديد من الجمعيات الجزائرية التي حاولت أن تقوم بتفعيل مثل هذه الإجراءات في حق الدول التي ساهمت في تخريب ليبيا والعديد من البلدان. وخاصة أن ما يجري في ليبيا انعكس أمنيا منذ البداية على الجزائر.

إسلام كعبش