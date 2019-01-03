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محطتان لتصفية المياه المستعملة تدخلان حيز الخدمة قريبا بالبليدة

idir demiche 2 يناير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 113 زيارة

ستتدعم ولاية البليدة قريبا بمحطتين لتصفية المياه المستعملة و هما المشروعين اللذين تراهن عليهما السلطات المحلية لضمان  الأمن الصحي و حماية المحيط, حسبما كشف عنه يوم الأربعاء مدير الديوان  الوطني للتطهير (وحدة البليدة), حسين بن معطار.

و يقع المشروع الأول حسبما أوضحه بن معطار ببلدية بن شعبان حيث من  المنتظر أن يغطي عقب دخوله حيز الخدمة قريبا سبع بلديات على غرار بوفاريك ووادي العلايق و بني تامو و الصومعة.

بدورها ستدخل محطة بني مراد التي خضعت لأشغال تهيئة حيز الخدمة خلال الفترة  القادمة -يضيف ذات المسؤول- الذي أشار إلى أن هذه المحطة التي تدعمت بتقنيات  حديثة ستتكفل بتصفيات المياه المستعملة الخاصة ببلديات البليدة الكبرى و هي كل  من بوعرفة و أولاد يعيش و بني مراد و البليدة.

و في ذات السياق كشف ذات المتحدث عن برمجة انجاز مشاريع مماثلة و المتمثلة في  محطة تصفية المياه المستعملة خاصة بالمدينة الجديدة بوينان التي تتوفر على  أكثر من 30 ألف وحدة سكنية و هو المشروع الذي ستنطلق أشغال انجازه قريبا بعد  انتهاء الدراسات الخاصة به و كذا اختيار الأرضية.

و في هذا السياق أكد بن معطار أن ولاية البليدة ستقضي نهائيا خلال  السنوات القامة على مشكل التخلص من المياه المستعملة في الوسط الطبيعي و هذا  بعد دخول العديد من مشاريع محطات تصفية المياه التي يحضر لإطلاق أشغال انجازها  على غرار كل من محطة بوعرفة ومفتاح وبوقرة.

و ستساهم هذه المشاريع المستقبلية في حماية مختلف وديان الولاية من التلوث و  هذا من خلال تنقية و تصفية المياه المستعملة قبل التخلص منها أو استغلالها في  مجالات أخرى على غرار الفلاحة.

و في موضوع ذي صلة أكد ذات المسؤول أن حملة القضاء على حفر الصرف الصحي  الموزعة عبر عدد من بلديات الولاية نظرا لما تشكله من خطر على البيئة و الصحة  العمومية و التي أطلقت نهاية السنة المنصرمة مكنت من القضاء لحد الآن على  قرابة الألفي حفرة و هذا من بين 7067 حفرة تم إحصاؤها.

و تنتشر أغلبية هذه الحفر التي تستخدم للتخلص من مياه الصرف الصحي و التي  تعتبر البؤر الرئيسية لانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على مستوى  التجمعات السكانية التي شيدت بطريقة عشوائية خلال العشرية السوداء على غرار حي  بن عاشور بالبليدة و حي كاف حمام بأولاد يعيش و كذا عدد من الأحواش.

يذكر أن والي الولاية, يوسف شرفة, كان قد أعلن في وقت سابق عن رصد مبلغ مالي  قدر ب 8ر2 ملياردج لانجاز 56 عملية تتعلق بانجاز انقاب مائية عميقة بالاضافة  الى تجديد و توسيع شبكات الصرف الصحي و هذا في إطار البرنامج التنموي  الإستعجالي الرامي لإعادة تنمية البلديات و تدارك مختلف النقائص المسجلة خاصة  تلك التي لها صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن.

ق. و

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