محسن بلعباس ينتقد دعاة تأجيل الإنتخابات الرئاسية ويستبعد العهدة الخامسة

ندد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، بدعوة بعض الأحزاب لتأجيل الإستحقاقات الرئاسية المرتقبة في 2019 ،مبديا تأسفه من غياب شروط تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في هذا الوضع،وتحدث عن العهدة الخامسة لرئيس والتي قال أنها مستبعدة في الوقت الحالي

وذكر بلعباس، في حوار نشرته جريدة “المصري اليوم“ أمس الأول ، أن الأرسيدي لديه معطيات تشير إلى أن احتمالات عدم ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة تصل إلى 90 بالمائة، مبرزا أن الأحداث التى عاشتها الجزائر منذ ماي الماضى، أي تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية حتى اليوم، كان أبطالها أشخاصا من النظام كانت تحركاتهم مناقضة لمواد للدستور،

وتابع المتحدث فيما يخص دعاة تأجيل الرئاسيات قال أنها :”مشكلة البديل هى المشكلة الأساسية المطروحة الآن، فهناك غياب البدائل التى تملك طموحا سياسيا، وكفاءة ورؤية مستقبلية وشعبية، ذلك لأن كل الكفاءات أبعدت فى السنوات الأخيرة من المشهد السياسى العام، حتى بات من الصعب إيجاد بديل ذى مصداقية.”

وإستغرب بلعباس طرح بعض الأطراف لفكرة تأجيل الرئاسيات، قائلا: “نحن أول حزب ناد بتقليص الفترات الرئاسية والعمل بالمادة 88 من الدستور السابق والمادة 120 من الدستور الحالي التي تجبر الرئيس على الاستقالة فى حالة العجز”، مضيفا “لا تكمن المشكلة فى التأجيل، وإنما فى نزاهة الانتخابات بشكل عام فى الجزائر، وغياب الإرادة السياسية”

رزاقي.جميلة