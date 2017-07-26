محرز يقول نعم لروما

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن نادي روما توصل لاتفاق شخصي مع الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي للانضمام للذئاب هذا الصيف. وقالت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية إن نادي ليستر سيتي، يرفض بيع لاعبه حتى الآن، وذلك بسبب رغبته في الحصول على أكبر قدر من المال من صفقة بيع الجزائري. ويحاول نادي ليستر سيتي الإنجليزي، الاحتفاظ بلاعبه حتى آخر لحظة ممكنة من أجل إشعال السوق على اللاعب، خاصة أن عدة أندية تريد ضمه، مثل توتنهام وأرسنال الإنجليزيين. ومن الواضح أن الأسابيع القليلة المقبلة سوف تكون حاسمة في مستقبل الدولي الجزائري، الذي أعلن رغبته الصريحة بالرحيل عن ليستر سيتي هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن نادي ليستر سيتي سيكون مضطرًا لخفض مطالبه للاعبه الجزائري، خاصة أنه لم يعرض أحد حتى الآن بعرض المبلغ المطلوب 40 مليون يورو.