سيكون اليوم الدولي الجزائري رياض محرز، مع أول لقاء رسمي مع ناديه الجديد مانشستر سيتي، عندما يواجه نظيره تشيلسي بداية من الساعة الـ16:00 زوالا، ضمن نهائي كأس “الدرع الخيرية”، حيث يسعى النجم الجزائري من أجل المساهمة في الحصول على أول ألقابه بألوان ناديه الجديد وتحت قيادة مدرب بيب غوارديولا، ليكون ثاني لقب في مشواره بعد لقب “البرميرليغ” التي تحصل عليها في 2014 مع ليستر سيتي. ومن المرتقب أن يشارك محرز أساسي في أمام “البلوز” بعدما أكّد مدرب المان سيتي جوسيب غوارديولا جاهزيته للمشاركة في اول مباراة رسمية له بألوان “السيتي” وذلك بعد شفائه التام من الإصابة التي كان قد تعرض لها في لقاء ودي أمام بايرن ميونيخ في الدورة الدولية للأبطال التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا في الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس:”محرز على ما يرام الآن، لقد كان يعاني من بعض الآلام، لكنه تدرب بالأمس، وأعتقد أنه يمكنه المشاركة أمام تشيلسي”. ومن جانبه، يأمل الدولي الجزائري في دخول تاريخ مانشستر سيتي من خلال التتويج بلقب كأس الدرع الخيرية في أول لقاء رسمي له بألوان “السيتيزن” وهو الذي التحق خلال الميركاتو الصيفي الحالي بصفقة قياسية جعلت منه أغلى لاعب عربي وإفريقي في التاريخ. وعلى صعيد منفصل، عبّر الألماني ليروي ساني جناح المان سيتي عن سعادته بتواجد رياض محرز في صفوف الفريق، مؤكّدا أنّه لا يشعر باي تهديد أو قلق من إثر تعاقد النادي مع معه، وقال ساني في تصريحات خص بها صحيفة “ميرور” البريطانية: “محرز لاعب جيد حقا عندما قابلته للمرة الأولى شعرت أنه لطيف للغاية وهو رائع، والجميع شاهد ذلك، عندما كان في ليستر، وأنا سعيد حقا بوجوده هنا”. جدير بالذكر، أنّ محرز انتقال إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالة بصفقة بلغت 68 مليون جنيه إسترليني.

ع.ب