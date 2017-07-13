كشفت صحيفة “ليغيو” الايطالية أن المدير الرياضي لنادي روما، مونشيني، يريد التعاقد مع اللاعب الجزائري رياض محرز، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، من خلال تقديم عرض مقبول يحظى بإعجاب إدارة نادي ليستر سيتي الانجليزي، التي تشترط مبلغ مالي 50 مليون جنيه استرليني، كان السبب في عدم إتمام صفقة انتقال محرز إلى أرسنال.

وترغب إدارة روما من خلال رغبتها في ضم الدولي الجزائري إلى صفوفها، قصد تدعيم قاطرتها الأمامية تحسبا للموسم المقبل، خاصة أن الفريق تخلى عن العديد من الأسماء اللامعة التي كانت في صفوفه، أبرزهم المصري محمد صلاح الذي انتقل إلى نادي ليفربول الانجليزي في صفقة قدرت بـ 42 مليون أورو، بالإضافة إلى توني رودريغاز، الذي انتقل إلى نادي تشيلسي، وكذا كاباريديس الذي تحول إلى نادي زينيت الروسي، وكلها صفقات عززت من موقع الفريق ماليا، حيث بات بإمكانه التعاقد مع محرز الذي وضعت فيه إدارة ليستر مبلغ مالي كبير من اجل تسريحه نحو فريق آخر.

ع.فداد