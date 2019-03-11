عقدت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بمجلس الأمة اجتماعا ،برئاسة مصطفى جغدالي، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع القانون، قدمه ممثل الحكومة محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان.

حيث استعرض على وجه الخصوص الأسباب والدوافع التي أدت إلى إعداد واقتراح نص مشروع القانون، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني وتشريعي يضمن البعد الإستراتيجي للنشاطات الفضائية في ظل احترام الجزائر للاتفاقيات المنظمة له دوليا، مؤكدا على أهمية استخدامات وتطبيقات الفضاء الخارجي في مجالات الاتصالات، الملاحة، البث الإذاعي والتلفزي، التعليم وتقديم الخدمات الصحية كتوفير الرعاية الصحية والطبية عن بعد والاستعانة بالبيانات الساتلية في مجال مكافحة الأوبئة عن بعد.

هذا وقد دار نقاش ثري، أستمع فيه ممثل الحكومة إلى ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة وملاحظات حول الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، وأجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح.

وبناء على ما سبق، تعكف اللجنة، على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون محل الدراسة لعرضه لاحقا في الجلسة العامة.

ف-س