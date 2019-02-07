أفاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب أن عملية محاربة الفساد وشراء الذمم من قبل السلطات المختصة وعلى رأسها السلطة القضائية خلال الانتخابات “ستتواصل دون هوادة” قائلا :” لن أسمح بالتزوير وشراء الذمم ما دمت على رأس وزارة العدل” وأضاف :”محاكم الجزائر والشعب الجزائري والدولة الجزائرية والسلطة القضائية هي ليست ملكا لا للوزير الأول ولا لفلان.”

وتأتي تصريحات لوح خلال رده أمس على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على أسئلة نواب البرلمان المتعلقة ردا على خرجة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والذي ندد بما أسماه بالتجاوزات والانحرافات التي شهدتها انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة والتي قال إنها لا تخدم الديمقراطية ولا دولة القانون وقال: “لن أسمح بالتزوير وشراء الذمم ما دمت على رأس وزارة العدل والعمل على أخلقة الحياة العامة ومحاربة ظاهرة شراء الذمم في الانتخابات بما فيها انتخابات مجلس الأمة ستتواصل دون هوادة عن طريق كل الهيئات المختصة، خاصة السلطة القضائية” وتابع “لا أحد يستطيع أن يعرقل هذه المسيرة المتعلقة بمحاربة شراء الذمم في مجلس الأمة أو في أي انتخابات كانت فمحاربة الفساد كانت قد بدأت منذ سنوات وكانت أقوى في الانتخابات السابقة لمجلس الأمة حيث تم كل ذلك في إطار القانون والشفافية” وأردف في السياق ذاته لا أحد يمكنه سواء عن طريق تصريح أو نقد أن يعرقل هذه الإجراءات المندرجة في إطار محاربة الفساد ليضيف “الإرادة السياسية ستطبق عن طريق القضاء بقوة إلى أن تزول ظاهرة شراء الذمم تماما” وشدد على ضرورة بلوغ هذا الهدف مستندا في ذلك إلى “الإرادة التي تحذو رئيس الجمهورية والتي كان قد أعلن عنها مرارا وتكرارا وكذا إرادة الشعب الجزائري التي يعبر عنها يوميا” وهما الإرادتان اللتان “لا يمكن الوقوف في وجههما

وعاد لوح للحديث عن الانتخابات الرئاسية ليؤكد أن احترام المواعيد الانتخابية وإجراؤها في مواعيدها المحددة تعد “من المبادئ الأساسية لتجذير الديمقراطية واحترام الشرعية”.

زينب بن عزوز