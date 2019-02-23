مجموعة وثائق جمعة جغلال وعمار نقادي ستسلم غدا الأحد لمستحقيها

يرتقب أن يتم تسليم مجموعة وثائق المثقفين الراحلين جمعة جغبال وعمار نقادي غدا الاحد المقبل للمستفيدين خلال حفل ينظم بالجزائر، حسب الممثلين القانونيين صدوق كبايري و صالح لغرور.

وتعود مجموعة الوثائق التي تم نقلها في ماي 2018 إلى الجزائر إلى عالمة الاجتماع الجزائرية و الوجه البارز في الحركة النسائية الجزائرية جمعة جغلال التي توفيت في شهر نوفمبر 2016 بباريس و التي تحصلت على جزء منها قيد حياتها من مؤلف عدة كتب حول الاوراس و الثقافة الامازيغية عمار نقادي الذي وافته المنية في الفاتح ديسمبر 2008.

وعمار نقادي الرمز البارز في النضال الثقافي في منطقة الاوراس، قد قدم هبة تتكون من 3500 كتاب من مكتبته الشخصية لعالمة الاجتماع.

وتتضمن مجموعة الوثائق المعبأة في 137 علبة اكثر من 7000 كتاب و خرائط و ملصقات و بطاقات بريدية قديمة.

وإلى جانب مؤلفات لكتاب كبار سواء كانوا فرنسيين او جزائريين تطرقوا لموضوع الاستعمار على غرار بيار فيدال ناكي و شارل روبار اجيرون و محمد حربي فان المكتبة الخاصة بعالمة الاجتماع التي كانت مفتوحة لعديد الباحثين و طلبة الدكتوراه و الطلبة الجزائريين و الاجانب تتضمن ايضا مراسلات عسكرية لم تنشر من قبل و وثائق ارشيفية تعود لبداية الحقبة الاستعمارية الفرنسية و اخرى تتعلق بثورة التحرير.

وعلاوة على الكتب فان هذه المجموعة تتضمن كذلك 5000 بطاقة بريدية و خمسين خريطة قديمة حول مدن الجزائر و مخطوطات قديمة و كتب نادرة.

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