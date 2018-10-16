تتجه مجموعة “حياة للفنادق” لإنشاء فنادق في الجزائر، وذلك توازيا مع عزمها على إنشاء 9 فنادق إضافية في أفريقيا والتي من المقرر افتتاحها في أواخر عام 2020. وأعلنت مجموعة ’حياة للفنادق‘المدرجة في بورصة نيويورك، عن عزمها إطلاق 9 فنادق إضافية في أفريقيا، وذلك بعد نجاحها في تحقيق هدفها بدخول السوق الكينية خلال العام الماضي، يأتي هذا الإعلان بعد إطلاق أولى فنادق المجموعة تحت لواء العلامتين ’حياة بليس‘ و’حياة هاوس‘ في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى عودة علامة ’حياة‘ إلى القاهرة، وعلامتي ’بارك حياة‘ و’حياة ريجنسي‘ الجديدتين في المغرب، ودخول علامة مجموعة ’حياة للفنادق‘ إلى الجزائر، وأثيوبيا والسنغال. ولا تزال أفريقيا، وبشكل خاص منطقة شرق أفريقيا، محط تركيز عمليات التوسع والنمو التي تشهدها ’مجموعة حياة‘، وذلك بفضل تمتعها بمناخ أعمال مناسب باضطراد ومعدل إنفاق سياحي مرتفع، مدعومة بالقوانين اليسيرة لإصدار تأشيرات الدخول ودوافع السفر وتنامي الطبقة الوسطى. وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في ارتفاع مستوى الطلب على مختلف أماكن الإقامة والتي تتدرج بين الوجهات الفاخرة متكاملة الخدمات والفنادق التي تقدّم خدمات مختارة. وبحسب تقرير منظمة السياحة العالمية حول أبرز مستجدات وإنجازات القطاع السياحي لعام 2018، سجّل عدد السياح الوافدين من مختلف أنحاء العالم إلى الدول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نمواً بنسبة 5.8% بين عامي 2005 و2017 ، وهو يما يتخطّى متوسط النمو العالمي البالغ 4.2%. علاوةً على ذلك، فقد شهدت القارة نمواً مستداماً بنسبة 9% من حيث أعداد السياح الوافدين من مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي.

وتعليقاً على ذلك، قال تيجاس شاه، نائب رئيس التنمية الإقليمي لعلامة ’حياة‘ في أفريقيا: “لقد وضعت ’حياة‘، من خلال فعاليات منتدى أفريقيا للاستثمار الفندقي العام الفائت، هدفاً بتأسيس موطئ قدم لها عبر سلسلة من الفنادق التي تحمل علامة المجموعة في كينيا، ويسعدنا الإعلان عن نجاحنا في إنجاز هذه المهمة بعد مرور 12 شهر إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع الفندقية الإضافية في مختلف أنحاء القارة. تتمتع أفريقيا بمقدرات هائلة على التطور والازدهار، بما يتماشى مع نهجنا المرتكز على تحقيق نموٍ مدروس في الأسواق التي تلقى رواجاً كبيراً بين الضيوف والمسافرين”.