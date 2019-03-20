دعا مجمع “ڨلوبال ڨروب”، المشاركين في‮ ‬مسابقة “إطمح” التي أطلقها المجمع شهر جانفي الماضي، لاجتياز الامتحان الأولي.

ومن المرتقب أن يجتاز المشاركون في المسابقة تخصصات في تكنولوجيا وبناء ميكانيكي، صيانة، كيمياء، رياضيات، إلكتريك، إلكتروميكانيك، صيانة صناعية، طاقة، مواد هندسية ووقاية وأمن صناعي.وذلك من أجل الالتحاق بجمهورية كوريا الجنوبية، للقيام بدورة تكوينية مدتها شهرين في مجال تصنيع السيارات، الحافلات والشاحنات. ‬‬‬‬ وقد انطلقت الأيام مسابقة ” إطمح”يوم 17 مارس وستستمر إلى الـ 20 من الشهر الجاري.

حيث يقوم 1000 مترشح بالتوافد إلى مدرسة سفارة التعليم المحترفة في التكوين بباتنة هذه الأيام للاجتياز المرحلة الأولى من الاختبار الأولي. ‬‬‬‬في‮ ‬حين إلتزم مجمع “ڨلوبال ڨروب” قائمة بتكوين 500 خريج من جامعتي باتنة، في اطار اتفاقية وقعها مع كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي شهر جانفي المنصرم.‬‬سيظمن المجمع هذا التكوين في المجال التقني بكوريا طبقا للمعايير العالمية، مدة شهر إلى شهرين، ليكون بذلك المتحصلون على الشهادة العالمية،مُؤَهَلين مباشرة لمرحلة التصنيع (FULL CKD) ويستفيد الناجحون في المسابقة بعدها، من فرصة عمل لدى إحدى فروع “مجمع ڨلوبال ڨروب”كما يُركز مجمع “ڨلوبال ڨروب” على توظيف العنصر البشري الناشط في عالم الصناعة والحرص على احترافية اطاراته،وذلك بتسخير كل الإمكانيات من تشجيع، تكوين ومرافقة لهم وفي كل الفروع، ليس وليد اللحظة بل هو تكميل لما تم تعميمه من قبل المجمع في مجال التنسيق والتعاون بين كل قطاعات التعليم العالي، التشغيل، التكوين المهني والصناعة،لإتاحة الفرص للشباب الطموح من أجل إبراز قدراته في مجال صناعة السيارات.

ق.و