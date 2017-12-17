كشف النائب لخضر بن خـلاف، أن مجمع سونلغاز أستورد معدات مصنوعة في إسرائيل لصالح أحد فروعه وهي تنتظر تركيب ما تبقى منها فقط.

وذكر النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في سؤال شفوي الى وزير الطاقة،مصطفى قيطوني ، بخصوص إستيراد معدات من طرف مجمع سونلغاز مصنوعة في اسرائيل.

وقال بن خلاف، إن الجزائر من أكثر الدول حسما في مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني وهي ترفض رفضا قاطعا الإعتراف به وهي تقاطع إسرائيل سياسيا واقتصاديا وتمنع دخول السلع ذات المنشأ الإسرائيلي،يضيف ،حيث ورغم الجهود التي تقوم بها مصالح الجمارك لمنع محاولات إغراق السوق الوطنية ببضائع ذات منشأ اسرائيلي، إنفلتت بين أيديها معدات مصنوعة في اسرائيل ومكتوب عليه “Made in Israël” تم استيرادها من طرف مجمع سونلغاز لصالح أحد فروعه وهي “الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء والغاز” وقد تم إستلامها من طرف شركة “التركيب” (ETTERKIB) بتاريخ 03 أفريل 2017 كما يبين المحضر المرفق بالسؤال والذي يؤكد أنها مصنوعة بإسرائيل وهي الآن موجودة على مستوى أحد فروعها ببلدية بوتليليس بولاية وهران كما يبين المحضر والصور المرفقة، وهي تنتظر تركيب ما تبقى منها،وقال إن هذا يحدث في وقت تقاطع فيه فرق رياضية ووفود برلمانية أي تظاهرة تشارك فيها إسرائيل.

وتساءل بن خلاف، أمام هذا التجاوز الخطير عن دور الحكومة ،ووزارة التجارة،والمالية ومصالح الجمارك ،وكيف أُبرمت هذه الصفقة ومن أبرمها، ومن إستلم العتاد عند وصوله.

ووجه النائب سؤال ليقيطوني عن الإجراءات التي ينوي إتخاذها ضد من قام بهذا العمل الدنيء وكيف سيتم التعامل مع هذا العتاد سواء الذي تم تركيبه في بعض الوحدات أو الذي ينتظر التركيب وهو موجود على مستوى بعض فروع مجمع سونلغاز؟

رزاقي.جميلة