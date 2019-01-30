مجمع سونلغاز يحقق رقم أعمال بـ 390 مليار دج في 2018

حقق مجمع سونلغاز رقما أعمال يتجاوز 390 مليار دج خلال العام المنصرم 2018، حسبما أفاد به أمس الرئيس المدير العام للمجمع محمد عرقاب.

وأوضح عرقاب، في تصريحات صحفية على هامش التوقيع على اتفاقيات لتوسيع الخدمات الاجتماعية لفائدة عمال المجمع، بأن “سونلغاز استطاعت تحقيق رقم أعمال هام بلغ 390 مليار دج مع تغطية نسبة كبيرة من مستحقاتها لدى الزبائن”.

وأشار بهذا الصدد إلى أن قيمة المستحقات (أي الفواتير غير المدفوعة من طرف الزبائن) هبطت من 86 دج في 2017 إلى 50 مليار دج في 2018.

وتعبر هذه النتائج “الكبيرة” –حسب عرقاب- “ثمرة لخطة العمل التي انتهجها المجمع لعام 2018 إلى جانب دعم الدولة”.

وبهذا الخصوص، كشف الرئيس المدير العام لسونلغاز بان المجمع استفاد مؤخرا من قرض من الدولة بقيمة 380 مليار لمواصلة برنامجه الاستثماري.

“وضعت الدولة تحت تصرفنا قرضا على المدى الطويل بقيمة 380 مليار دج سيسمح لنا بتوفير التمويل لبرنامجنا إلى غاية 2020-2021″، حسب تصريحات عرقاب.

كما أكد بأن هذه المبالغ ستوجه أساسا لإنجاز خطوط ومحطات كهربائية وإدماج تكنولوجيات حديثة في شبكة الكهرباء.

وفي رده على سؤال حول إمكانية رفع أجور عمال مجمع سونلغاز، أكد عرقاب “انفتاحه” على هذه المطالب بالاتفاق مع الفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية.

وصرح قائلا: “مطالب رفع الأجور موجودة وستبقى دائما (..) وهي مطلب شرعي. نحن نعمل باتفاق تام مع شريكنا الاجتماعي ومنفتحون للتحدث في كل المواضيع والتوجه دائما في مصلحة العمال”.

من جهته، أكد رئيس الفيدرالية عاشور تلي بأن رفع الأجور لا يعني بالضرورة مراجعة قيمة الأجور القاعدية وإنما تحسين مداخيل العمال بطرق مختلفة.

وأضاف بأن “ملف الأجور غير مطروح بالنسبة للحكومة حاليا وننتمى فتحه قريبا مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لكننا مع ذلك طلبنا من إدارة سونلغاز التفاوض لفتح بعض المجالات لرفع أجور عمالها بغض النظر عن مراجعة الأجر القاعدي”.