ابدي مجمع حسناوي لمواد البناء تفاؤله بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال مواد البناء، الأمر الذي سيدفع المجمع لتصدير منتجاته لبلدان مجاورة حيث قال المدير الجهوي بوحدة الغرب بمجمع حسناوي لمواد البناء، هشام عزوز في تصريح خص به رجال الأعلام على هامش معرض قافلة “منتوج بلادي” ان المجمع يعمل على تطوير وتحسين المنتوج حاليا الى جانب رفع سقف الإنتاج لتحقيق الاكتفاء في مجال مواد البناء والبحث عن فرص للتصدير نحو الخارج خاصة داخل السوق الاروبية ، من خلال عقد شراكة اقتصادية مع مؤسسات أوروبية رائدة في مجال قطاع البناء وأصحاب المشاريع الكبرى .

وأضاف المتحدث ان المجمع يعمل على تنويع المنتوج بما فيه مجال الالمنيوم و كيمياء البناء وأيضا كل ما يخص الخرسانة والتحويل، لبعث قوة انتاجية كبيرة على المستوى الوطني و ذات مقاييس أوروبية. وبخصوص الأهداف التي يسعى المجمع الرائد في مجال قطاع البناء الدفع بعجلة الانتاج تخص مواد غير مكلفة اقتصاديا ولا تستهلك طاقة كبيرة خاصة في تعلق بانجاز مشاريع البنايات. وتحدث رئيس وحدة الغرب على مستوى ولاية بلعباس عن منتوجات ستدخل السوق الوطنية و حتى الدولية في غضون سنة 2019 تعلقت بإنتاج أنظمة العزل للواجهات والابواب ، واستحداث منصات لتركيب كاميرات المراقبة ، الى جانب دخول المجمع ضمن المنافسة الدولية بتصدير مادتي الرخام والغرانيت بولاية تمنراست مطلع سنة 2019 بعقد اتفاقيات مع دول الاتحاد الاروبي.

عمر ح