انطلق مجمع حداد للأشغال العمومية في تجسيد مصنع إنتاج الاسمنت بالشراكة مع العملاق الصيني ” سي. أس. سي. أو سي” بولاية الجلفة، بقدرة إنتاج تقدر بـ 3.6 مليون طن .

وحسب مصادر عليمة فإنّ المصنع من المقرر أن ينطلق في الإنتاج في نهاية سنة 2019، على اعتبار أنّ أشغال الإنجاز بدأت في مطلع السنة الجارية، وهي الخطوة التي تجعل من مجمع علي حداد الذي أعلن عن ترشحه لعهدة ثانية لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات رائدا في إنتاج الاسمنت.

وتسعى السلطات العمومية ووزارة الصناعة والمناجم خاصة في السنوات الأخيرة، لتطوير قطاع الإسمنت وتوجيه نصيب كبير منه نحو التصدير، بعد تغطية الاحتياجات الوطنية منه.

عمر ح