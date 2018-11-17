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مجمع حداد يستعد لتجسيد مصنع إنتاج الاسمنت

بقدرة إنتاج تقدر بـ 3.6 مليون طن:
مجمع حداد يستعد لتجسيد مصنع إنتاج الاسمنت

idir demiche 16 نوفمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 73 زيارة

انطلق مجمع حداد للأشغال العمومية في تجسيد مصنع إنتاج الاسمنت بالشراكة مع العملاق الصيني ” سي. أس. سي. أو سي” بولاية الجلفة، بقدرة إنتاج تقدر بـ 3.6 مليون طن .

وحسب مصادر عليمة فإنّ المصنع من المقرر أن ينطلق في الإنتاج في نهاية سنة 2019، على اعتبار أنّ أشغال الإنجاز بدأت في مطلع السنة الجارية، وهي الخطوة التي تجعل من مجمع علي حداد الذي أعلن عن ترشحه لعهدة ثانية  لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات رائدا في إنتاج الاسمنت.

وتسعى السلطات العمومية ووزارة الصناعة والمناجم خاصة في السنوات الأخيرة، لتطوير قطاع الإسمنت وتوجيه نصيب كبير منه نحو التصدير، بعد تغطية الاحتياجات الوطنية منه.

عمر ح

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