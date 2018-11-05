كشف مجمع “إيفال” عن عملية تخفيضات ثالثة تخص خدمات ما بعد البيع لسنة 2018، في إطار سياسة المجمع للتواصل والتقرب من الزبائن، والاستفادة من مجموعة من الامتيازات التخفيضات الدورية.

وسيستفيد زبائن “إيفال” الممثلة والموزعة الرسمية لعدة علامات والمركبة لها على المستوى المحلي، عبر هذه العملية التي أطلق عليها اسم “أمان” من تخفيضات على تغيير صفائح المكابح تقدر بـ 25 في المائة، على كل تشكيلة السيارات من علامة “إيفيكو”.

ويتواصل عرض التخفيضات على خدمات ما بعد البيع المتعلقة بنظام المكابح المقترحة من قبل مجمع “إيفال” على مدار الثلاث أشهر الأخيرة من السنة الجارية، إذ يمتد العرض إلى غاية 31 ديسمبر 2018، فضلا عن الامتيازات الأخرى التي يمنحها المجمع لشركائها وزبائنها، من خلال الاستفادة من 10 نقاط مراقبة بشكل مجاني.

وتركز شركة “إيفال” على تحسين خدمات مات بعد البيع المقترحة على زبائنها، وتؤكد على معايير السلامة والأمن لمستخدمي السيارات، لاسيما في مجال نظام المكابح الذي من المفروض أن يعمل بالكفاءة اللازمة في جميع الظروف والأحوال الجوية، وهو ما تترجمه “إيفال” عبر هذه العملية التي حملت شعار واسم “أمان”، فيما تشير الشركة إلى أنّ صفائح المكابح الخاصة بمركبات العلامة “إيفيكو” تكون بحاجة للتغيير عن قطع مسافة تتراوح ما بين 30 ألف إلى 40 ألف كلم، على أن المستعملين مطالبين بمراقبتها كل سنتين أو 25 ألف كلم.

وعلى صعيد مغاير، زار الرؤساء المدراء العامون لمختلف فروع المجمع العمومي للصناعة الميكانيكية ” آ جي أم” الوحدة الصناعية لتركيب السيارات لشاحنات العلامة الإيطالية “إيفيكو” بمنطقة أولاد هداج في بومرداس، وذلك في إطار تطوير مجال المناولة الصناعية والتوجه المستمر لرفع نسبة الاندماج، من أجل خلق صناعة ميكانيكية حقيقية، حيث نظم بالمناسبة اجتماع عمل، ألقى خلاله المتدخلون الضوء على نقطة مفصلية تتمثل في الشراكة المحلية وفقا لمبدأ “رابح ـ رابح”.

عمر ح