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مجلس وزراي يوم الخميس للفصل في قرار إلغاء امتيازات الصيادلة

yassin bouras 10 يوليو 2017 الحدث اضف تعليق 42 زيارة

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مسعود بلعمبري في تصريحات نقلتها الإذاعة الوطنية  على أن مجلسا وزاريا سيعقد هذا الخميس لمناقشة قرارإلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة سيما فيما تعلق بهامش الربح على المنتجات الصيدلانية المصنعة محلياوقال بلعمبري في تصريح للإذاعة  الوطنية اليومالوزارة الأولى تنظم هذا الخميس مجلس وزاري من أجل دراسة هذا الملف المطروح حاليا حول التحفيزات التي أمر بها رئيس الجمهورية فيما يخص الدواء المصنع محليا وصرفه من طرف الصيدلية“. وفي السياق ذاته يجتمع اليوم وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بممثلي  نقابة الصيادلة  لدراسة قرار إلغاء هامش ربح الصيادلة المقدربـ 20 بالمائة عن ترويج وبيع الأدوية الجنيسة المحلية بهدف ترقية المنتج المحلي  متبوع بجلسة عمل تقنية مع مديرية الضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء.

زينب ب

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