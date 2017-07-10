مجلس وزراي يوم الخميس للفصل في قرار إلغاء امتيازات الصيادلة

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مسعود بلعمبري في تصريحات نقلتها الإذاعة الوطنية على أن مجلسا وزاريا سيعقد هذا الخميس لمناقشة قرارإلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة سيما فيما تعلق بهامش الربح على المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا. وقال بلعمبري في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم “الوزارة الأولى تنظم هذا الخميس مجلس وزاري من أجل دراسة هذا الملف المطروح حاليا حول التحفيزات التي أمر بها رئيس الجمهورية فيما يخص الدواء المصنع محليا وصرفه من طرف الصيدلية“. وفي السياق ذاته يجتمع اليوم وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بممثلي نقابة الصيادلة لدراسة قرار إلغاء هامش ربح الصيادلة المقدربـ 20 بالمائة عن ترويج وبيع الأدوية الجنيسة المحلية بهدف ترقية المنتج المحلي متبوع بجلسة عمل تقنية مع مديرية الضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء.

زينب ب