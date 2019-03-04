مجلس وزراء الداخلية العرب يمنح بدوي وسام الدرجة الأولى لجامعة نايف للعلوم الأمنية

تم مساء امس في تونس منح نورالدين بدوي وزير الداخلية وسام من الدرجة الأولى من قبل جامعة نايف للعلوم الأمنية تقديرا لجهوده القيمة في مجال تعزيز الأمن العربي المشترك وعرفنا لإحتضان الجزائر للدورة الخامسة والثلاثين لاجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب

وذلك خلال الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، و الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب

وشارك طيب لوح وزير العدل وزير العدل، حافظ الأختام في الدورة إلى جانب الأمين العام لوزارة الداخلية صلاح الدين دحمون و إطارات سامية مدنية و أمنية

وخلال مراسيم افتتاح اشغال الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب أكد وزير داخلية الجمهورية التونسية هشام الفراتي بأنه يجب على الدول العربية تكثيف الجهود و تطوير القدرات التقنية لوزارات الداخلية العرب تماشيا و التطورات التي تعيشها الشعوب بهذه المناطق وكذا المخاطر و التهديدات التي تعرفها المنطقة وما جاورها، على غرار ظواهر الإرهاب و الإتجار بالمخدرات و البشر

كما توجه بالشكر ، خلال كلمته ، الى نور الدين بدوي، وزير الداخلية على الرعاية التي أحاطها بالدورة الخامسة و الثلاثين التي نظمت بالجزائرية

رزاقي.جميلة