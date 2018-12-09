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مجلس مساهمات الدولة يدعم ميناء جن جن بـ 6 ملايير دينار

مخصصة لانشاء رصيف جديد موجه لاستقبال السفن الضخمة:
مجلس مساهمات الدولة يدعم ميناء جن جن بـ 6 ملايير دينار

idir demiche 8 ديسمبر 2018 الاقتصاد, الوطني اضف تعليق 122 زيارة

 

كشف المدير العام لميناء جن جن بولاية جيجل عبد السلام بواب عن دعم ميناء جن جن بـ 6 مليار دينار ، وقال في تصريح خص به الجريدة الالكترونية ” TSA عربي” ، أنه تم الموافقة على انشاء رصيف جديد داخل ميناء جن جن بولاية جيجل ، من طرف مجلس مساهمة الدولة خلال الاسبوع الفارط ، بغلاف مالي قدره 6 مليار دينار ، وهذا الرصيف موجه للسفن الكبيرة ، و سيكون بعمق 18 متر ، لاستيعاب السفن الكبيرة التي تصل حمولتها إلى 170 ألف طن .

وأضاف ذات المتحدث، على هامش افتتاح الطبعة الثالثة الدولية لملتقى النقل والامداد واللوجستيات وتخزين المنتجات “سيتام” تحت عنوان” الصين ” ، أن سنة 2019 ستكون سنة تصدير بامتياز لمختلف المنتجات الجزائرية عبر ميناء جن جن.

عمر ح

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