مجلس الوزارء يصادق على خطة عمل الحكومة

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على خطة عمل الحكومة، على ان تحال الخميس على المجلس الشعبي الوطني، حتى يتسنى للنواب دراستها.

وخلال ترؤسه لأول اجتماع وزاري منذ تولي احمد اويحي شؤون قصر الدكتور سعدان، استمع رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة الى العرض الذي قدمه وزير النقل بخصوص تقييم انجاز جسر الصالح باي بقسنطينة، كما تمت المصادقة على القانون العضوي المحدد لاختصاصات مجلس الدولة، و المصادقة على تعديل قانون النقد والقرض، بالاضافة الى المصادقة على قانون يتضمن الادماج الاجتماعي للمساجين، والموافقة على مشاريع عقود بالتراضي لانجاز 22900 مسكن بالتراضي.

نسرين محفوف