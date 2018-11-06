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مجلس الإتحاد الدولي للإتصالات يجدد الثقة في الجزائر

Djalila Rezzaki 6 نوفمبر 2018 Non classé, الحدث اضف تعليق 73 زيارة

 

 

تم إنتخاب الجزائر، مجددا في مجلس الإتحاد الدولي للإتصالات للفترة “2019-2022” بـ134 صوتا من بين 177 من الأصوات المعبر عنها

وذلك خلال عملية الإقتراع التي جرت، أمس الإثنين، في إطار مؤتمر المندوبين المفوضين للإتحاد، وهي الهيئة العليا للإتحاد، المنظمة بدبي الإماراتية

وأحرزت بذلك الجزائر إنجازا تاريخيا غير مسبوق بإحتلالها المرتبة الثانية بعنوان منطقة إفريقيا، التي تضم 13 عضوا

متقدمة على 17 دولة مترشحة، في حين كانت قد إحتلت المرتبة الثالثة عشر والأخيرة لدى إنتخابها سنة 2014 عضوا في مجلس الإدارة للفترة 2015-2018 محرزة 106 صوت فقط

للإشارة، فإن وزيرة البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية والرقمنة، إيمان هدى فرعون، قد حضرت فعاليات أشغال المؤتمر الدولي للإتصالات على رأس وفد من دائرتها الوزارية

رزاقي.جميلة

 

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