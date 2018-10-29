تم تأجيل التصويت على اللائحة القاضية بتمديد عهدة المينورسو والذي كان مرتقبا أمس، الإثنين، إلى يوم الأربعاء القادم، حسب ما علم لدى مصادر مقربة من الملف.

و كان من المتوقع أن يجتمع الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن للقيام بأول تشاور حول مشروع اللائحة الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية والذي تقترح تمديد عهدة المينرسو بمدة ستة (6) أشهر، عوض سنة طالب بها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أونطونيو غوتيريش.

و حتى الآن، لم تتم مناقشة نص مشروع اللائحة سوى على مستوى مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية تضم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا و كذا فرنسا، بحسب ما أوضحته نفس المصادر.

واقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، الصائغة للوائح حول الصحراء الغربية، تجديد بمدة ستة أشهر إلى غاية أفريل 2019، بهدف الحفاظ على الديناميكية الجديدة التي أعطاها المبعوث هورس كوهلر وأيضا لإبقاء الضغط على أطراف النزاع للرجوع إلى طاولة المفاوضات.

كما حسمت واشنطن موقفها إزاء هذه المسألة إذ تعتبر أن التجديد بمدة ستة أشهر هي الوسيلة الوحيدة لبعث مسار السلام ووضع حد للأمر الواقع بالصحراء الغربية ،أما فرنسا فقالت أنها موافقة على تمديد العهدة بمدة سنة واحدة، وفي غضون ذلك، ستشكل مدة بعثة المينرسو، محور اجتماع مجلس الأمن المخصص للصحراء الغربية.

ويدعو مشروع اللائحة الأمين العام إلى اطلاع مجلس الأمن بانتظام حول تقدم المفاوضات كلما رأى ذلك مناسبا طالبا منه تقديم تقرير حول الوضع في الصحراء الغربية قبل انقضاء عهدة البعثة الأممية.

كما جدد مشروع اللائحة دعمه التام للرئيس كوهلر, معربا عن ارتياحه كون طرفي النزاع, جبهة البوليساريو والمغرب، والدول المجاورة والملاحظان الجزائر وموريتانيا قد وافقوا على دعوة كوهلر للمشاركة في محادثات جنيف في شهر ديسمبر المقبل.

وفي السياق ذاته، عبرت وسائل إعلام مغربية مقربة من السلطات عن انزعاجها من الموقف الأمريكي بخصوص عدم تمديد بعثة المينورسو لسنة كاملة كما تريده فرنسا، الحليف الرئيسي للرباط، واعتبرته “تشبث من الجانب الأمريكي ومن ورائه جناح المستشار جون بولتون بفرض رؤيته الخاصة للملف”، زاعمة وجود “ضغوط” تفرضها إدارة الرئيس ترامب على المغرب رغم الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لواشنطن ولقاءه بكبار المسؤولين الأمريكيين.

إ.ك