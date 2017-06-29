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مجلس الأمة يواصل اليوم مناقشة مخطط عمل الحكومة

eldjazair 28 يونيو 2017 الوطني اضف تعليق 19 زيارة

يواصل مجلس الأمة اليوم الخميس على الساعة التاسعة صباحا أشغال جلسته العلنية المخصصة لمواصلة مناقشة مخطط عمل الحكومة، حسب ما أفادت به ذات الهيئة يوم امس الأربعاء في بيان لها. وستجري هذه الجلسة العلنية بحضور الوزير الأول عبد المجيد تبون والطاقم الحكومي، يضيف المصدر ذاته.
ويأتي عرض مخطط الحكومة أمام الغرفة العليا للبرلمان بعد أن كانت قد تمت المصادقة عليه الجمعة الماضي بالأغلبية (402 صوت من أصل 462) من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.
ق.و

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