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مجلس الأمة يصادق بالإجماع على قانون تسوية الميزانية 2016

Djalila Rezzaki 18 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 41 زيارة

صادق أعضاء مجلـس الأمـة وبالإجماع، اليـوم الثلاثاء، على نص الـقـانون المتضمن تسـوية الميزانية لسـنة 2016، وقد عرفت الجلسة العامة عرض ومناقشة مشروع نص القانون

وعقب ذلك، تلا مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، محتوى التقرير عن مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016

ونوه بأن مشروع هذا القانون، يندرج ضمن تفعيل الآليات القانونية التي يمارس البرلمان من خلالها دوره في مراقبة صرف المال العام

كما ثمن أعضاء اللجنة، الجهود الرامية إلى تحسين تحصيل الضرائب، مما يزيد في الموارد العادية للدولة

رزاقي.جميلة

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