مجلس الأمة يشارك في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بجنيف بسويسرا

يشارك مجلس الأمّـة ممثلا في فوزية بن باديس ،في اشغال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات وذلك يومي 8 و9 فيفري الجاري بجنيف (سويسرا)، حسب ما اورده يوم الخميس بيان للمجلس.

وسيناقش أعضاء اللجنة موضوع رئيسي يتعلق ب “مـدى تقدم برامج المؤتمرات الدولية السابقة لرؤساء البرلمانات”، من خلال التعرض لأربعة جوانب منها “التعاون فيما بين البرلمانات”، “البرلمانات، الديمقراطية ودولة القانون”، “البرلمانات وبرنامج التنمية المستدامة في آفاق 2030 ” وكذا “البعد البرلماني في عمل منظمة الأمم المتحدة”.