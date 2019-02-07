الخميس , فبراير 7 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / مجلس الأمة يشارك في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بجنيف بسويسرا

مجلس الأمة يشارك في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بجنيف بسويسرا

Sabrina Kerkouba 7 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 165 زيارة

يشارك مجلس الأمّـة ممثلا في فوزية بن باديس ،في اشغال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات وذلك يومي 8 و9 فيفري الجاري بجنيف (سويسرا)، حسب ما اورده يوم الخميس بيان للمجلس.

وسيناقش أعضاء اللجنة موضوع رئيسي يتعلق ب “مـدى تقدم برامج المؤتمرات الدولية السابقة لرؤساء البرلمانات”، من خلال التعرض لأربعة جوانب منها “التعاون فيما بين البرلمانات”، “البرلمانات، الديمقراطية ودولة القانون”، “البرلمانات وبرنامج التنمية المستدامة في آفاق 2030 ” وكذا “البعد البرلماني في عمل منظمة الأمم المتحدة”.

عن Sabrina Kerkouba

شاهد أيضاً

في افتتاحية مجلة الجيش لعدد شهر فيفري الجاري :
الجيش يجدد التزامه بالحياد في الرئاسيات

جدّدت المؤسسة العسكرية تعهداتها بالتزام الحياد خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة والمرتقبة في 18 أفريل القادم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super