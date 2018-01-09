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مجلس الأمة يستأنف أشغاله

بمناقشة قانوني اختصاصات مجلس الدولة وتنظيم السجون:
مجلس الأمة يستأنف أشغاله

eldjazair 8 يناير 2018 الوطني اضف تعليق 26 زيارة

يستأنف مجلس الأمة أشغاله اليوم في جلسة علنية يخصصها لعرض ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ومشروع قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين, حسب ما أفادت به ذات الهيئة في بيان لها.
وأوضح نفس المصدر أن الفترة المسائية من الجلسة ستخصص لرد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, على تدخلات أعضاء مجلس الأمة وهذا ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

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