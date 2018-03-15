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مجلس الأمة يستأنف أشغاله لطرح الأسئلة الشفوية

ستخصص لـ 03 قطاعات وزارية:
مجلس الأمة يستأنف أشغاله لطرح الأسئلة الشفوية

eldjazair 14 مارس 2018 الوطني اضف تعليق 21 زيارة

يستأنف اليوم الخميس مجلس الأمة أشغاله على الساعة 10.00 بجلسة علنية يخصصها لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة ،وأوضح ،أمس، بيان لمجلس الأمة تلقت “الجزائر”نسخة منه أن “الأسئلة الشفوية المبرمجة خلال هذه الجلسة ستخصص من قبل أعضاء من مجلس الأمة على عدد من أعضاء الحكومة ، وستخص هذه الأسئلة القطاعات التالية : السكن والعمران والمدينة،الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،الموارد المائية”.
وفي نشاط النواب، أكد بيان المجلس أنه ستشارك رسميا حفيظة بن شهيدة، عضو مجلس الأُمة عضو شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة “رائدات” في ورشة عمل رفع القدرات الثانية، المنظم من طرف مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، والمزمع انعقادها فيما بين 15 و 19 مارس 2018، بالعاصمة التونسية تونس.
وتهدف هذه الورشة للمشاركة وتمكين البرلمانيات من القيام بدور فاعل في الدفع بأجندة المساواة بين الجنسين على المستويات الثلاثة: التشريعية، الرقابية، والتمثيلية.

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