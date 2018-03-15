يستأنف اليوم الخميس مجلس الأمة أشغاله على الساعة 10.00 بجلسة علنية يخصصها لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة ،وأوضح ،أمس، بيان لمجلس الأمة تلقت “الجزائر”نسخة منه أن “الأسئلة الشفوية المبرمجة خلال هذه الجلسة ستخصص من قبل أعضاء من مجلس الأمة على عدد من أعضاء الحكومة ، وستخص هذه الأسئلة القطاعات التالية : السكن والعمران والمدينة،الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،الموارد المائية”.

وفي نشاط النواب، أكد بيان المجلس أنه ستشارك رسميا حفيظة بن شهيدة، عضو مجلس الأُمة عضو شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة “رائدات” في ورشة عمل رفع القدرات الثانية، المنظم من طرف مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، والمزمع انعقادها فيما بين 15 و 19 مارس 2018، بالعاصمة التونسية تونس.

وتهدف هذه الورشة للمشاركة وتمكين البرلمانيات من القيام بدور فاعل في الدفع بأجندة المساواة بين الجنسين على المستويات الثلاثة: التشريعية، الرقابية، والتمثيلية.