أقدم الدولي الجزائري، كارل مجاني، على فسخ عقده رسميا مع نادي سيفاس سبور التركي، عقب قضائه قرابة الموسم ونصف في صفوف الفريق، وهي الخطوة التي تقرّبه من خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية، وستكون البطولة السعودية الأقرب له خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وكشفت إدارة سيفاس سبور، في بيان لها على موقعها الإلكتروني أمس، أنّ المدافع الجزائري أنهى ارتباطه مع ناديه التركي بالتراضي رغم أنّ عقده ينتهي نهاية جوان المقبل، معبّرة عن شكرها لمجاني على ما قدمه للفريق خلال موسم ونصف، وأضاف البيان: “اللاعب كار مجاني فسخ عقده مع النادي بشكل ودي، والذي يبدأ من 25/08/2017 إلى 31 ماي 2019، نشكره على كل ما قدمه بألوان فريقنا ونتمنى له حظا موفقا ونجاحا متواصلا”. وخاض قائد “الخضر” السابق 15 لقاءا في الدوري التركي خلال الموسم الحالي، غير أنّه لم يظهر بالمستوى المعهود، وهو ما جعل الطاقم الفني لسيفاسبور يقرر التضحية به في “الميركاتو” الحالي. وعلى صعيد منفصل، ربطت تقارير إعلامية سعودية الدولي الجزائري كارل مجاني بفريق أُحد، الذي يلعب في صفوفه الحارس عز الدين دوخة، حيث أشارت إلى أن المفاوضات بين الطرفين بلغت أشواطا متقدمة، ومن الممكن جدا أن يحط مجاني الرحال بالسعودية هذا الشتاء، بعد مشوار حافل مع العديد من الأندية الأوربية في مختلف البطولات، مع العلم أنّ الدولي الجزائري يحظى بإهتمام ناديي الإتحاد والوحدة.ويسعى مجاني للعودة بقوة في النصف الثاني من الموسم أملا في اقتلاع مكان في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

ع.ب